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В Госдуме предложили создать список безопасных и ненадежных банков

В Госдуме предложили создать список безопасных и ненадежных банков

В Госдуме предложили Центробанку вести ежеквартальный рейтинг безопасных банков. Предложившие это депутаты партии «Справедливая Россия» рассказали, что определять «лучшую» финансовую организацию можно исходя из соотношения объема выданных кредитов к количеству выявленных мошеннических операций по ним.

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