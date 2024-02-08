В результате успешных действий ВС РФ противник потерял контроль над юго-восточной частью Новомихайловки на Угледарском направлении

Российские войска продолжают наступательные действия к северу от Угледара. Основная активность на этом направлении проявляется в Новомихайловке, в которую с юго-восточного направления вошли наши подразделения.
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