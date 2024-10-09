Для убийцы с Октябрьской набережной избрали меру пресечения

6 октября он напал на мужчину и нанес ему 14 ударов колюще-режущим предметом Районный суд Невского района Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ.
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