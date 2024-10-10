Губернатор Кубани сообщил о повреждениях на земле после массовой атаки БПЛА

Несколько домов повреждены в двух населенных пунктах Краснодарского края в результате атаки дронов. Как уточнил губернатор региона Вениамин Кондратьев, выбило стекла в двух частных домах в Калининском районе.
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