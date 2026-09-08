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Царьград

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Депутат Хамоян: Армения не вступит в ЕС в ближайшие 20 лет

Депутат Хамоян: Армения не вступит в ЕС в ближайшие 20 лет

Депутат Агнесса Хамоян заявила, что у Армении нет шансов стать членом ЕС в ближайшие 20 лет. Также под вопросом остается либерализация визового режима к 2029 году, что опровергла представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

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