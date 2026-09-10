Возгорание в порту и театре произошло из-за падения обломков БПЛА в Махачкале

Силы ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на Махачкалу, все воздушные цели уничтожены. При падении обломков ликвидированных вражеских дронов произошли возгорания портовый инфраструктуры, а также в театре Аварском музыкально-драматическом театре им.
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