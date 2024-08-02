Почему россиянам выносят приговоры за видеоняни и пылесосы

Мужчину из Орла приговорили к штрафу за часы с камерой для наблюдения за собакойkryzhov/Shutterstock/FOTODOM В Орле суд признал местного жителя Ивана Тарабанова виновным в незаконном обороте «шпионской техники».
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