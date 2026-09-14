В Дагестане кошка случайно врезалась на автомобиле в стену

В Дагестане произошёл необычный инцидент, связанный с автомобилем и домашним животным. В Telegram-канале «Блог Дагестана» появилось видео, на котором кошка оказалась за рулём автомобиля, в результате чего машина врезалась в стену.
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