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FiNE NEWS

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В Дагестане кошка случайно врезалась на автомобиле в стену

В Дагестане произошёл необычный инцидент, связанный с автомобилем и домашним животным. В Telegram-канале «Блог Дагестана» появилось видео, на котором кошка оказалась за рулём автомобиля, в результате чего машина врезалась в стену.

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