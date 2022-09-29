По военным целям в Днепропетровске и Запорожье нанесена серия ударов

По военным целям в Днепропетровске и Запорожье нанесена серия ударов

Появилась информация о нанесении ударов по объектам противника в ночное время суток. По последним данным, удары нанесены по ряду целей в Днепропетровске и Запорожье.

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