Квартира не по карману

В Хабаровске подсчитали доходы и расходы местных девелоперов и изумились: при средней себестоимости строительства квадратного метра жилья в 78 030 рублей на продажу этот метр выставляют за 110-120 тысяч, то есть с накруткой в 30-40 тысяч рублей.