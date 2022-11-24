Газета Труд

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Квартира не по карману

Квартира не по карману

В Хабаровске подсчитали доходы и расходы местных девелоперов и изумились: при средней себестоимости строительства квадратного метра жилья в 78 030 рублей на продажу этот метр выставляют за 110-120 тысяч, то есть с накруткой в 30-40 тысяч рублей.

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