Ирина Шейк дала откровенное интервью о личной жизни и карьере

Известная российская модель Ирина Шейк в эксклюзивном интервью журналу Vogue Arabia открыто рассказала о своих жизненных испытаниях, профессиональном пути и планах на будущее, в том числе о надежде вскоре выйти замуж.
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