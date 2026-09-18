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Регионы России

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Ирина Шейк дала откровенное интервью о личной жизни и карьере

Ирина Шейк дала откровенное интервью о личной жизни и карьере

Известная российская модель Ирина Шейк в эксклюзивном интервью журналу Vogue Arabia открыто рассказала о своих жизненных испытаниях, профессиональном пути и планах на будущее, в том числе о надежде вскоре выйти замуж.

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