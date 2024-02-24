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Пострадала девятиэтажка: пожарные ликвидировали возгорание во Владивостоке

Пострадала девятиэтажка: пожарные ликвидировали возгорание во Владивостоке

23 февраля в 09:11 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании строительного мусора возле девятиэтажного многоквартирного жилого дома на улице Гамарника, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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