Пострадала девятиэтажка: пожарные ликвидировали возгорание во Владивостоке

23 февраля в 09:11 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании строительного мусора возле девятиэтажного многоквартирного жилого дома на улице Гамарника, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.