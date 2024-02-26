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Закон, порядок, государство

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Более 71 тысячи сотрудников МЧС России обеспечивали безопасность праздничных мероприятий

Более 71 тысячи сотрудников МЧС России обеспечивали безопасность праздничных мероприятий

26 февраля в МЧС России состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством заместителя Министра Виктора Яцуценко, где обсудили оперативную обстановку за прошедшую неделю.

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