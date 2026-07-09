Иван Золотухин, сын Валерия Золотухина и Ирины Линдт, пополнил труппу «Современника»

22-летний Иван Золотухин, сын народного артиста Валерия Золотухина и актрисы Ирины Линдт, завершил пятилетнее обучение в Московской театральной школе Олега Табакова под руководством Владимира Машкова и стал актёром «Современника».
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