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Иван Золотухин, сын Валерия Золотухина и Ирины Линдт, пополнил труппу «Современника»

Иван Золотухин, сын Валерия Золотухина и Ирины Линдт, пополнил труппу «Современника»

22-летний Иван Золотухин, сын народного артиста Валерия Золотухина и актрисы Ирины Линдт, завершил пятилетнее обучение в Московской театральной школе Олега Табакова под руководством Владимира Машкова и стал актёром «Современника».

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