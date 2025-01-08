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Запад не видит Украину центром вселенной: США и Европа ищут решение конфликта

Запад не видит Украину центром вселенной: США и Европа ищут решение конфликта

Западным странам рекомендуют не преувеличивать значение конфликта на Украине. Обозреватели и лидеры, включая Макрона и Лаврова, акцентируют внимание на реалистичных переговорах, а Россия готова к их проведению при выполнении ряда условий.

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