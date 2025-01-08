Западным странам рекомендуют не преувеличивать значение конфликта на Украине. Обозреватели и лидеры, включая Макрона и Лаврова, акцентируют внимание на реалистичных переговорах, а Россия готова к их проведению при выполнении ряда условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии