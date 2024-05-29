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Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета России

Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета России

До сих пор этот пост занимал помощник президента Игорь Левитин. Будет ли это назначение способствовать усилению Госсовета?Владимир Путин своим указом назначил экс-губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который недавно стал помощником президента, секретарем Госсовета России.

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