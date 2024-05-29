Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета России

До сих пор этот пост занимал помощник президента Игорь Левитин. Будет ли это назначение способствовать усилению Госсовета?Владимир Путин своим указом назначил экс-губернатора Тульской области Алексея Дюмина, который недавно стал помощником президента, секретарем Госсовета России.