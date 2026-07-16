Тихий океан готовит сюрприз: чего ждать жителям Приморья в августе

Август в Приморье может оказаться совсем не таким, каким его привыкли видеть жители региона. Вместо стабильной жары последний месяц лета готовит чередование теплых дней, туманов, ливней и резких перепадов температуры.
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