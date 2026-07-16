PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

Тихий океан готовит сюрприз: чего ждать жителям Приморья в августе

Тихий океан готовит сюрприз: чего ждать жителям Приморья в августе

Август в Приморье может оказаться совсем не таким, каким его привыкли видеть жители региона. Вместо стабильной жары последний месяц лета готовит чередование теплых дней, туманов, ливней и резких перепадов температуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии