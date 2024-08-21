Уничтожено десять дронов. Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву

Собянин сообщил об одной из самых массовых попыток атаки беспилотников на Москву Ночью 21 августа Москва подверглась одной из самых масштабных попыток атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с начала спецоперации (СВО) на Украине.
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