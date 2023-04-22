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«Немного скучно». Члены НАТО обсудили Украину на авиабазе Рамштайн

«Немного скучно». Члены НАТО обсудили Украину на авиабазе Рамштайн

На совещании контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) из представителей более 50 стран-членов НАТО на авиабазе Рамштайн вновь прозвучал тезис о продолжении поддержки ВСУ «столько, сколько потребуется».

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