Адвокаты кубанского бизнесмена, давшего взятку главному кадровику МО, не могут попасть в СИЗО

Защита фигуранта не может пройти из-за огромной очереди.Защитники одного из участников нашумевшего дела против высокопоставленных военных Минобороны выразили обеспокоенность тем, что не могут встретиться с подопечным в следственном изоляторе "Матросская тишина" из-за большого скопления людей.