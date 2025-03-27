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Воронежские новости

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В 76 лет умер легендарный военный медик и профессор воронежского медуниверситета

В 76 лет умер легендарный военный медик и профессор воронежского медуниверситета

Владимир Гулов был не только выдающимся учёным, но и полковником медицинской службы. Его карьера была связана с военно-морским флотом, где он занимал должность начальника медицинской службы на дизельных подводных лодках Северного и Черноморского флотов.

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