В 76 лет умер легендарный военный медик и профессор воронежского медуниверситета

Владимир Гулов был не только выдающимся учёным, но и полковником медицинской службы. Его карьера была связана с военно-морским флотом, где он занимал должность начальника медицинской службы на дизельных подводных лодках Северного и Черноморского флотов.
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