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Юлия Пересильд прокомментировала скандал вокруг поступления своей дочери Анны Пересильд в МШК

Юлия Пересильд прокомментировала скандал вокруг поступления своей дочери Анны Пересильд в МШК

41-летняя актриса Юлия Пересильд решила вступиться за 17-летнюю дочь Анну Пересильд, которая столкнулась с массовым хейтом после поступления в Московскую школу кино.

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