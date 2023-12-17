ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    у дебильного автора  дебильные сказки интересно какой идиот поверит в этот бредПока мы с сыном ж...
  • Владимир Соколов
    по глупости ты считаешь, что он жене должен по жизни))а она ничего ему не должна?Пока мы с сыном ж...
  • Майя Maja
    Какой же он убогий, этот ее муж...Пока мы с сыном ж...

Пока мы с сыном жили в режиме тотальной экономии, муж регулярно себя радовал дорогими покупками

Пока мы с сыном жили в режиме тотальной экономии, муж регулярно себя радовал дорогими покупками

Я думала, что у меня вполне себе нормальный брак. Идеальным его уж точно не назовешь, но жить можно.

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Комментарии
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Майя Maja
Какой же он убогий, этот ее муж...
Ответить
50 мин.
Владимир Соколов
по глупости ты считаешь, что он жене должен по жизни))а она ничего ему не должна?
Ответить
48 мин.
Виктор Белогорцев
у дебильного автора  дебильные сказки интересно какой идиот поверит в этот бред
Ответить
10 мин.

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