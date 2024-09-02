Блогер Мария Погребняк вместе с бывшим мужем пришли на линейку к сыну в МГУ

Блогер Мария Погребняк воссоединилась с экс-мужем, чтобы проводить их сына в МГУ. Звезда опубликовала в соцсетях фото с футболистом Павлом Погребняком и первенцем Артемом, который стал студентом Высшей школы бизнеса.
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