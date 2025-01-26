«Кремль, возьми телефон!»

Шквал заявлений, сделанных Дональдом Трампом сразу после вступления в должность, особенно по украинскому конфликту, вызвал весьма бурную реакцию в российском медиапространстве, главным образом сводившуюся к тому, что, дескать, кто-то (но не авторы публикаций, они всё предвидели) питал надежды на изменения к лучшему при Трампе, а он… Честно говоря, мне как-то и не попадались публикации с лейтмотивом «Трамп придёт — порядок наведёт», так что эти «обличения» совершенно абстрактных оппонентов напоминают бой с тенью.