Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На какой стадии находится строительство корпуса Смоленской областной детской больницы

На какой стадии находится строительство корпуса Смоленской областной детской больницы

Объект проинспектировал губернатор Василий Анохин. Глава региона сообщил о новом оборудовании, которым уже оснащается больница, в частности, системе «тихой реанимации» и  специализированных койках для нейрохирургии.

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