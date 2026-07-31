На какой стадии находится строительство корпуса Смоленской областной детской больницы

Объект проинспектировал губернатор Василий Анохин. Глава региона сообщил о новом оборудовании, которым уже оснащается больница, в частности, системе «тихой реанимации» и специализированных койках для нейрохирургии.
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