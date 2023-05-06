Мадрид (WTA). Финал. Швентек сыграет с Соболенко

В личных встречах полька ведет 5:2. Сетка здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 25 апреля – 7 мая 2023 WTA 1000 Призовой фонд – 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Финал Ига Швентек (Польша) Арина Соболенко (Беларусь) Дата проведения 6 мая, 19.
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