🏆 Спасибо тем, кто помогает побеждать! 🏆 Администрация и учителя физической культуры МКОУ Новоаннинской СШ №4 от всей души благодарят семью Мелиховых — Григория Григорьевича и Ирину Александровну — за помощь в покупке спортивного инвентаря и развитие нашей спортивной базы! 💪 Благодаря вашей поддержке у ребят появляются реальные возможности: ✅ раскрывать спортивные таланты; ✅ ставить личные рекорды; ✅ укреплять здоровье и учиться добиваться целей.