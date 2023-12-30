Михаил Киреев и Василий Козлов из Ульяновской области погибли в ходе СВО

Два бойца из Кузоватовского района (Ульяновская область) погибли в зоне спецоперации.В ходе выполнения боевых заданий погибли Михаил Киреев из посёлка Станция Налейка и Василий Козлов из села Коромысловка.
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