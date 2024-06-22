Тысячи российских инвесторов с замороженными активами не участвуют в их обмене

Не все российские инвесторы, которые имели право участия в обмене их заблокированных ценных бумаг на замороженные денежные средства «недружественных» иностранных лиц, подали заявки на такой обмен, рассказали на конференции Smart-Lab брокерские компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии