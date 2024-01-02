Для жителей «цветущего сада» у нас грустные новости

Мало того, что хуситы нарушили движение судов в Баб-эль-Мандебском проливе и теперь европейцы переплачивают за доставку грузов из Азии и Ближнего Востока, так теперь ещё и нависла угроза над Гибралтарским проливом, что для «цветущего сада» вообще беда.