Страна и люди
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Страна и люди

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Для жителей «цветущего сада» у нас грустные новости

Для жителей «цветущего сада» у нас грустные новости

Мало того, что хуситы нарушили движение судов в Баб-эль-Мандебском проливе и теперь европейцы переплачивают за доставку грузов из Азии и Ближнего Востока, так теперь ещё и нависла угроза над Гибралтарским проливом, что для «цветущего сада» вообще беда.

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Комментарии
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Рахимулла Алеев
Было бы просто замечательно !
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1 д.
Александр Пятнистый
Еще и Израилю перекрыть посильнее кислород, будет изумительно
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15 час.

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