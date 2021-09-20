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«Корнет» против «Джавелина»: кто бронебойнее?

«Корнет» против «Джавелина»: кто бронебойнее?

Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности в объеме $60 млн, «Пакет помощи позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии», – говорится в тексте совместного заявления Украины и США.

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