«Слишком много шумихи»: нетизены возмущены количеством рекламы вокруг документального фильма Чонгука из BTS «Я всё ещё»

18 сентября состоится долгожданная премьера документального фильма Чонгука (Jungkook) «I am still». За последний месяц в сеть вышло несколько промо-роликов, серий концептуальных фотографий и других предрелизных материалов.
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