Аудиоподразделение Logitech анонсировало Bluetooth-динамик Miniroll, который не боится воды и падений с высоты 1,2 мАудиоподразделение Logitech, Ultimate Ears, представило новый портативный Bluetooth-динамик под названием Miniroll, который является одним из самых маленьких у этого бренда.