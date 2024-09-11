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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Аудиоподразделение Logitech анонсировало Bluetooth-динамик Miniroll, который не боится ...

Аудиоподразделение Logitech анонсировало Bluetooth-динамик Miniroll, который не боится ...

Аудиоподразделение Logitech анонсировало Bluetooth-динамик Miniroll, который не боится воды и падений с высоты 1,2 мАудиоподразделение Logitech, Ultimate Ears, представило новый портативный Bluetooth-динамик под названием Miniroll, который является одним из самых маленьких у этого бренда.

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