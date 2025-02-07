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Царьград

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Действует аккуратно, но мощно: Pfizer использует особые схемы, чтобы "завербовать" русских врачей – источник

Действует аккуратно, но мощно: Pfizer использует особые схемы, чтобы "завербовать" русских врачей – источник

Pfizer громко заявила о своём уходе из России, но никуда не ушла. Более того, она продолжает "вербовать" русских врачей.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
власть  предательская   вся .   жид  на жиде  .
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20 час.
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