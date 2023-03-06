Аргументы и Факты

48 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    К этим двум звеньям, он НЕ забыл назвать третье, а именно "события 2020 г в белоруссии".. На других сайтах уже муссир...Лукашенко: диверс...
  • Вячеслав
    Этот мудозвон стал известным только благодаря России и Союзу композиторов, от которого он кормился своими опусами! Пу...Евгений Дога потр...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Больше нечего показывать?Программа «Модный...

Выбросы, связанные с агропромом, повысят температуру на Земле на градус

Выбросы, связанные с агропромом, повысят температуру на Земле на градус

Американские исследователи изучили вклад агропромышленности в глобальное потепление и выяснили, что выбросы парниковых газов повысят средние температуры на планете на один дополнительный градус Цельсия к 2100 году, пишет Nature Climate Change.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх