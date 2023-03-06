Выбросы, связанные с агропромом, повысят температуру на Земле на градус

Американские исследователи изучили вклад агропромышленности в глобальное потепление и выяснили, что выбросы парниковых газов повысят средние температуры на планете на один дополнительный градус Цельсия к 2100 году, пишет Nature Climate Change.
Американские исследователи изучили вклад агропромышленности в глобальное потепление и выяснили, что выбросы парниковых газов повысят средние температуры на планете на один дополнительный градус Цельсия к 2100 году, пишет Nature Climate Change.
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