Песков: Путин и Си Цзиньпин на встрече уделят много внимания мировой обстановке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщил, что на предстоящих переговорах в Пекине глава российского государства Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в Пекине будут обсуждать международные темы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии