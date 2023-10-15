Песков: Путин и Си Цзиньпин на встрече уделят много внимания мировой обстановке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщил, что на предстоящих переговорах в Пекине глава российского государства Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в Пекине будут обсуждать международные темы.