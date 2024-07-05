Украине остался месяц...

E

Ed

У них есть серьезное оружие - продажность наших чинуш и глупость их и тех, кого ныне называют очень свежими релокантами ( сбегшие от разборок за коррупцию, неизвестно кем и как пропущенные за границу, владеющие гос-секретами и те кто их выпустил)