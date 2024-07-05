Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Автор: Кирилл Стрельников Западная структура центров информационно-психологических операций, сидящих на многомиллиардных бюджетах, работает хорошо, но очень топорно.
Украине остался месяц...
Комментарии
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Юрий Золотарев
ПЕСЕЦ вам, бандероЖОПЫ!!!
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1 д.
E
Ed
У них есть серьезное оружие - продажность наших чинуш и глупость их и тех, кого ныне называют очень свежими релокантами ( сбегшие от разборок за коррупцию, неизвестно кем и как пропущенные за границу, владеющие гос-секретами и те кто их выпустил)
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21 час.
Людмила Фирстова
Приведите конкретные примеры с указанием источников информации и ссылок, иначе это ложь!
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21 час.
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