Митинг против грабительских тарифов состоится в Петрозаводске

Коммунисты решили не отказываться от предложения провести митинг в Соломенном 21 февраля в 13:15 КПРФ проведет митинг в микрорайне Соломенное в Петрозаводске, сообщил нашей редакции руководитель карельского рескома партии Евгений Ульянов.
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