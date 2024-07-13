Сотрудник полиции и бизнесмены организовали нелегальную миграцию в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде разоблачена большая группа людей, которые занимались нелегальной миграцией. Руководитель местного предприятия "Эхо", специализирующегося на производстве солений, маринадов и салатов, совместно с заместителем начальника миграционного управления полиции и начальником отдела кадров предприятия создали организованную группу, которая завербовала более 10 иностранных граждан, находящихся в стране нелегально.