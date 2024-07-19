Камчатские рыбаки ждут повышения цен на красную икру

На Камчатке после завершения лова лосося ожидается заметный рост цен на красную икру. Это связано не только с низким уровнем вылова лосося, но и с другими факторами, такими как повышение тарифов на коммунальные услуги и проблемы с персоналом.
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