«Игора Драйв» проведет очередной автофестиваль «GARAGE FEST»

На этот раз автомобильный фестиваль запланирован на 26 и 27 июля. В субботу, 26 июля, пройдет гонка на выносливость «REC Игора Драйв 4 часа» и квалификационные заезды пятого этапа межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe.