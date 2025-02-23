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Свежие комментарии

«Игора Драйв» проведет очередной автофестиваль «GARAGE FEST»

На этот раз автомобильный фестиваль запланирован на 26 и 27 июля. В субботу, 26 июля, пройдет гонка на выносливость «REC Игора Драйв 4 часа» и квалификационные заезды пятого этапа межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe.

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