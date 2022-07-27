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Роналду может сыграть за «МЮ» с «Райо» 31 июля. Матч с «Атлетико» он, вероятно, пропустит (Daily Mail)

Нападающий Криштиану Роналду может сыграть за «Манчестер Юнайтед» 31 июля. По информации Daily Mail, сегодня игрок прошел медобследование и тренировался на базе «МЮ».

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