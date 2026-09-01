Отказ от балета, уход от Табакова и любовь с режиссером: путь Елены Пановой к семейному счастью

Актриса Елена Панова никогда не стремилась выставлять личную жизнь напоказ. Прежде чем прийти к гармонии в союзе с режиссером Антоном Мегердичевым, ей пришлось пройти через крушение детских надежд, непростые решения на старте карьеры, расставание с легендарным театром и долгие годы ожидания «своего» человека.
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