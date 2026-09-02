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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коростелев об условиях допуска: «Пока что выглядит все размыто. Но я надеюсь, что допустят как можно больше спортсменов»

Участник Олимпиады-2026 Савелий Коростелев надеется, что как можно больше российских лыжников допустят на международные старты.

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