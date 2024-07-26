Ещё не стартовали, но уже отболели: почему Олимпийские игры в Париже превратились для России в рядовое событие

Вечером в Париже будет дан старт XXXIII летним Олимпийским играм. В отсутствие подавляющего большинства российских спортсменов они совершенно точно станут менее конкурентными, а недопуск некоторых отечественных журналистов даст дополнительные основания усомниться в высоком уровне организации.