Ещё не стартовали, но уже отболели: почему Олимпийские игры в Париже превратились для России в рядовое событие

Вечером в Париже будет дан старт XXXIII летним Олимпийским играм. В отсутствие подавляющего большинства российских спортсменов они совершенно точно станут менее конкурентными, а недопуск некоторых отечественных журналистов даст дополнительные основания усомниться в высоком уровне организации.
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