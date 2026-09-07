В России разработают единую систему оплаты труда медиков к 2027 году

По словам Домникова, текущие подходы к формированию заработных плат медиков существенно различаются в зависимости от региона.
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Одни обещания уже какой год. Пора уе реально заняться тим вопросом, пока как всегда мы Вам обещаем, а Вам Все мало.