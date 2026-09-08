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Газета.ру

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Фонд "Антон тут рядом" получил более 81 млн рублей на создание центра для людей с РАС

Фонд "Антон тут рядом" получил более 81 млн рублей на создание центра для людей с РАС

Флагманский Ресурсный центр «Антон тут рядом» для людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их близких открылся в Петербурге при поддержке Т-Банка.

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