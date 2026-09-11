За прошедшую ночь над Россией перехватили 777 беспилотников ВСУ

За прошедшую ночь над Россией перехватили 777 украинских БПЛА. Как сообщает Минобороны РФ, БПЛА были сбиты над Марий Эл, Удмуртией, Саратовской, Самарской, Нижегородской и другими областями, а также над Черным и Каспийским морями.