Firefly станет третьим брендом компании Nio[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Nio была организована десять лет назад, став одним из первых представителей китайского автопрома новой волны.
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